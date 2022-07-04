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Общество4 июля 2022 19:26

Саратовцам начали выплачивать компенсации за жилье на Предмостовой площади

Восемь собственников получили первые выплаты
Наталия Калинина

Саратовцам начали выплачивать компенсации за жилье на Предмостовой площади. Восемь собственников уже получили первые выплаты, о чем сообщает городская администрация.

Из привлеченных источников город получил средства на расселение аварийного жилья на Предмостовой площади. Теперь территорию перед мостом Саратов-Энгельс смогут благоустроить.

Горожане, которых не устроили результаты оценки их имущества, согласились заключать с мэрией соглашения в досудебном порядке. Первый передумавший собственник получит несколько миллионов рублей.

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