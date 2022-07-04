Саратовцам начали выплачивать компенсации за жилье на Предмостовой площади. Восемь собственников уже получили первые выплаты, о чем сообщает городская администрация.

Из привлеченных источников город получил средства на расселение аварийного жилья на Предмостовой площади. Теперь территорию перед мостом Саратов-Энгельс смогут благоустроить.

Горожане, которых не устроили результаты оценки их имущества, согласились заключать с мэрией соглашения в досудебном порядке. Первый передумавший собственник получит несколько миллионов рублей.

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