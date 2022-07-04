Йога
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Саратовцы могут записаться на бесплатные тренировки по йоге. Администрация города приглашает на занятия на свежем воздухе.
Данная инициатива была выдвинута комитетом по физической культуре и спорту в качестве пилотного проекта по йоге и танцевальной фитнес-программе.
Занятия проходят утром и вечером на новой набережной, в Детском парке, сквере Радищева и сквере Марины Расковой.
С полным расписанием с 6 июля можно ознакомиться по ссылке.
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