Йога Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саратовцы могут записаться на бесплатные тренировки по йоге. Администрация города приглашает на занятия на свежем воздухе.

Данная инициатива была выдвинута комитетом по физической культуре и спорту в качестве пилотного проекта по йоге и танцевальной фитнес-программе.

Занятия проходят утром и вечером на новой набережной, в Детском парке, сквере Радищева и сквере Марины Расковой.

С полным расписанием с 6 июля можно ознакомиться по ссылке.

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