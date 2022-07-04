Фото очевидца

В Саратове ливень затопил автобус прямо на ходу. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 3 июля, в Заводском районе Саратова пассажирский автобус затопило после сильного ливня. Сразу в нескольких городских сообществах (Саратов онлайн, Заводской Online Саратов) появились публикации с фотографиями затопленной улиц и автобуса, по всей видимости маршрута №90.

— Глава районной администрации Андрей Марусов лично держит на контроле вопрос обеспечения свободного и безопасного движения на указанном участке. К утру ситуация будет нормализована, - писала администрация района вчера, 3 июля.

Сегодня, 4 июля, появился еще один официальный ответ от администрации Заводского района Саратова.

—Здравствуйте. Вода на участке дороги на пр. Энтузиастов в районе отдела полиции №2 откачена, ливневая канализация очищена. Подтопление ликвидировано, - пишет официальный аккаунт администрации.

— Так вот почему проезд подняли...за водные процедуры, - горько шутит в комментариях один из саратовцев.

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