фото: СУ СКР

В Саратове за выходные зарегистрированы два нападения собак на детей. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия и СМИ, вчера, 3 июля, у дома № 74 на улице Курской бродячая собака искусала 6-летнего мальчика. В результате нападения животного подросток был госпитализирован с множественными укусами лица. Кроме того, у дома №3 по улице Антонова бездомная собака набросилась на 12-летнего ребенка и вцепилась ему в ногу. Школьника доставили в больницу.

Следственным отделом организована проверка, выясняются все обстоятельства инцидентов. Будет дана объективная оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

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