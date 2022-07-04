В Саратовской области более 230 пар зарегистрируют брак в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает региональное управление ЗАГСа.

За полгода в органах ЗАГС области заключили брак 4 885 пар, за этот же период 4 719 пар решили развестись.

Стоит отметить, что количество разводов сократилось на 3 процента.

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