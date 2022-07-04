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Политика4 июля 2022 9:05

В ходе СВО на Украине погиб солдат из Озинок

Николай Запатылок ушел из жизни в возрасте 34 лет
Евгений Бадиков
Николай Запатылок

Николай Запатылок

В ходе СВО на Украине погиб солдат из Озинок. Об этом сообщает администрация Озинского муниципального района.

Николай Запатылок родился 12 февраля 1988 года в р.п. Озинки. Учился в МОУ СОШ рп. Озинки, затем поступил в Озинское профессионально-техническое училище.

Был призван военным комиссариатом по Дергачевскому и Озинскому районам ВС РФ, позже заключил контракт. Служил в роте обеспечения в Самаре. Николай не был женат.

— Выражаем глубокие и искренние соболезнования матери Валентине Владимировне, а также родным и близким, — сообщает Администрация района.

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