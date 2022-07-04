Ольга Алимова

На выборы губернатора Саратовской области КПРФ выдвинули Ольгу Алимову. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского обкома КПРФ.

Вчера, 3 июля, состоялась 49-я Конференция Саратовского областного отделения КПРФ. В ходе мероприятия президиум ЦК КПРФ принял решение о выдвижении кандидатом в губернаторы Саратовской области депутата госдумы Ольги Алимовой, кандидатура которой была выбрана тайным голосованием.

Ольга Алимова поблагодарила участников конференции за доверие. На мероприятии присутствовал Валерий Рашкин.

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