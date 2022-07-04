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Политика4 июля 2022 8:22

На выборы губернатора Саратовской области КПРФ выдвинули Ольгу Алимову

Кандидатура была выбрана тайным голосованием
Евгений Бадиков
Ольга Алимова

Ольга Алимова

На выборы губернатора Саратовской области КПРФ выдвинули Ольгу Алимову. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского обкома КПРФ.

Вчера, 3 июля, состоялась 49-я Конференция Саратовского областного отделения КПРФ. В ходе мероприятия президиум ЦК КПРФ принял решение о выдвижении кандидатом в губернаторы Саратовской области депутата госдумы Ольги Алимовой, кандидатура которой была выбрана тайным голосованием.

Ольга Алимова поблагодарила участников конференции за доверие. На мероприятии присутствовал Валерий Рашкин.

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