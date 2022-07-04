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Общество4 июля 2022 6:08

В Саратовской области за полгода зафиксировали 2531 пожар

На пожарах за 2022 год погибло 73 жителя области
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратовской области за полгода зафиксировали 2531 пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

По сравнению с 2021 годом, количество пожаров сократилось на 30 процентов, утверждают в ведомстве. Половина случаев разгула огненной стихии связана с возгоранием мусора и сухой травы. Начиная с января 2022 года, на пожарах погибли 73 жителя области, еще 80 человек пострадали.

На территории Саратовской области всё еще действует особый противопожарный режим.

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