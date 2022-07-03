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Политика3 июля 2022 8:28

Роман Бусаргин напомнил об ответственности властей за проблему аварийного жилья

В Саратовской области стартует новая пятилетняя программа по расселению
Наталия Калинина
Фото: Наталия Калинина

Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 3 июля, Роман Бусаргин напомнил об ответственности властей за проблему аварийного жилья. Об этом он рассказал в рамках первого этапа конференции саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».

Роман Бусаргин анонсировал старт пятилетней программы расселения. В нее включат дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года. Таких домов в регионе 780, в них живут 24 тысячи саратовцев.

Саратовской области уже предварительно одобрена заявка на 10,3 миллиарда рублей для реализации первого этапа программы.

- От заинтересованности органов власти зависит качество жизни и безопасность наших жителей, - напомнил Бусаргин.

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