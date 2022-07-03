Бусаргин: в первую очередь нужно решить проблему с кадрами в медицине

фото: Наталия Калинина

Сегодня, 3 июля, стартовал первый этап конференции саратовского регионального отделения партии «Единая Россия». В рамках мероприятия Роман Бусаргин назвал главные блоки своей предвыборной программы.

По словам врио губернатора Саратовской области, главная цель социально-экономических преобразований - преодаление демографических проблем, а для этого необходимо повышение уровня жизни.

- В первую очередь нужно решить кадровый вопрос в медицине. Дефицит врачей и средних медработников достиг трех тысяч человек. Здесь большую роль играет предоставление служебного жилья. Благодаря поддержке Вячеслава Володина дома для врачей появились в нескольких районах. Участвовать должна и муниципальная власть.

Необходимо искать в региональном бюджете источники средств для укрепления материально-технической базы лечебных учреждений. Например, для строительства новой поликлиники в поселке Юбилейный средства нашли в областном бюджете, - говорит Бусаргин.

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