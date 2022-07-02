фото: архив КП

Костин пригласил Валерию на пост-ковид реабилитацию в Саратов. Об этом стало известно из телеграм-канала министра здравоохранения области.

- Прочитал, что у нашей знаменитой землячки Валерии - постковидные сложности со здоровьем. Это не порядок! Как она сама поет - «Не идёт тебе черно-белый цвет». Правильно, жизнь должна быть раскрашена самыми яркими и сочными красками здоровья! Поэтому, приглашаю к нам, в Саратов на реабилитацию, - пишет Олег Костин.

По словам министра, уже несколько тысяч жителей области прошли реабилитацию и чувствуют себя абсолютно нормально. Так же Костин пригласил певицу на минеральные источники.

- Встретим, полечим, вернем радость хорошего самочувствия. Родные просторы помогают лучше. Валерия, мы Вас любим и хотим, чтобы Вы были здоровы! Приезжайте!, - приглашает певицу Костин.

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