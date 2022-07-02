Роман Бусаргин

Бусаргин: жители области не должны неделями сидеть без горячей воды. Так врио главы региона высказался в своем телеграм-канале.

По словам Романа Бусаргина, летом этого участились жалобы жителей региона на длительный ход работ чпо опрессовке систем горячего водоснабжения.

— Недопустимо, чтобы люди сидели без горячей воды месяцами, - пишет Бусаргин.

Врио губернатора обратил внимание на то, что есть нормативные сроки отключения горячей воды, и их нарушение наказуемо в рамках закона. Должны последовать обращения в правоохранительные органы со стороны администрации или министерства строительства и ЖКХ.

— Не важно кто виноват - ресурсники или управляющая компания, которая вовремя не наладила систему в доме – люди страдать не должны.

Поручил министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву и начальнику Госжилинспекции Сергею Вербину внимательнее следить за временем отключения горячей воды и оперативно реагировать на жалобы жителей, - сообщает врио главы Саратовской области.

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