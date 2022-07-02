Фото: Архив КП

В Саратове отменят два автобусных маршрута. Соответствующее распоряжение, подписанное мэром, опубликовано на сайте администрации города Саратова.

Исходя из текста документа, Саратов лишится двух маршруток. Исчезнет маршрутка № 10 (Железнодорожный вокзал – Жилкомплекс «Ласточкино») и маршрутка № 24 (Техническая – 8-я горбольница).

Изменят путь следования следующие автобусы: № 7 (площадь Орджоникидзе – «Саратоворгсинтез») будут ходить через Барнаульскую, проспект Энтузиастов, Азина и Тульскую.

Сезонные автобусы № 66 (Радищева – «База УПТК») станут круглогодичными.

Маршрутные такси № 68 (Лесная Республика – проспект 50 лет Октября) теперь продлят до площади Ленина. В сторону площади Ленина маршрутки будут ездить по Дубовикова, а обратно по Саперной.

Маршрутные такси № 91 (Техническая – 1-я Дачная) продлят до 3-й Дачной в Ленинском районе и сократят в Кировском, без заезда на Техническую.

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