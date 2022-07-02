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Общество2 июля 2022 7:14

Аткарский суд осудил мастера за халатность и смерть трех рабочих в Петровске

Подсудимый проведет на принудительных работах 2,5 года
Евгений Бадиков
Фото: СУ СКР

Фото: СУ СКР

Аткарский суд осудил мастера за халатность и смерть трех рабочих в Петровске. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что, в Петровске, утром 4 июля 2019 года мастер канализационной насосной станции №2 МУП «Петровское ЖКХ» нарушил нормы техники безопасности. Три слесаря, отправленные мастером работать в канализационной камере получили отравление газами и скончались.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2,5 года.

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