Фото: СУ СКР

Аткарский суд осудил мастера за халатность и смерть трех рабочих в Петровске. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что, в Петровске, утром 4 июля 2019 года мастер канализационной насосной станции №2 МУП «Петровское ЖКХ» нарушил нормы техники безопасности. Три слесаря, отправленные мастером работать в канализационной камере получили отравление газами и скончались.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2,5 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.