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Саратовцев в субботу приглашают на ярмарки. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Саратовской области.

Завтра, 2 июля, в Саратове пройдет традиционная ярмарка выходного дня на Театральной площади, кроме того, ярмарки пройдут на рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, и на рынке в Елшанке.

Ярмарки пройдут с 7 до 13 часов дня.

По вопросам работы ярмарок предлагают звонить по телефонам 50-70-17 и 51-77-12.

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