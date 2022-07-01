Роман Бусаргин: у сотрудничества Саратовской и Витебской областей огромное будущее

Роман Бусаргин посетил экономический форум

У сотрудничества Саратовской и Витебской областей огромное будущее, об этом Роман Бусаргин заявил во время визита в Белоруссию.

Врио губернатора посетил 9-й Форум регионов России и Белоруссии, где отметил, что в новых экономических условиях наша кооперация с Беларусью будет очень важна. Эта страна является поставщиком сельхозтехники для аграрного сектора. Белорусское промышленное оборудование и детали закупают многие саратовские предприятия. В Белоруссии также есть спрос на товары АПК, машиностроения, металлургической и химической промышленности.

- У сотрудничества Саратовской и Витебской областей огромное будущее. У нас общие цели, - считает Роман Бусаргин.

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