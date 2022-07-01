В Саратове полицейские обнаружили подпольную вебкам-студию

Кадр из видео ГУ МВД

Саратовские полицейские раскрыли подпольную вебкам-студию. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Сотрудники полиции обнаружили и раскрыли деятельность вебкам-студии. Задержано четверо основных подозреваемых в организации бизнеса и 6 девушек-моделей, работавших в подпольных студиях. Студия располагалась в частном особняке.

По версии следствия, бизнес принадлежит 32-летнему саратовцу. Помимо общего руководства, мужчина занимался техподдержкой, распределял деньги. В хозяйственно-управленческих вопросах руководителю помогали три администратора. Кроме того, женщины проводили с моделями тренинги по привлечению новых и удержанию постоянных клиентов.

Известно, что модели работали по большей части на иностранную аудиторию. Полицейскими изъята компьютерная техника, видеооборудование, секс-игрушки.

Информированный источник сообщил, что особняк находится, предположительно, в районе Кумысной поляны, а студия функционировала как минимум год.

Возбуждено уголовное дело.

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