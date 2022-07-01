С начала лета в Саратовской области утонули 15 человек

Инспектор на пляже

С начала лета этого года в Саратовской области утонули 15 человек, в том числе трое подростков. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Большинство погибших взрослых были пьяны, а дети гибли из-за неумения плавать и в отсутствии контроля со стороны родителей.

Практически все погибшие купались в так называемых «диких» местах, на неразрешенных пляжах. Таких мест в регионе около семидесяти. Напомним, в регионе официально действуют 28 пляжей.

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