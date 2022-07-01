Фото очевидца
Жители Саратовской области удивлены «сугробам» из града. Об этом стало известно из социальных сетей.
Сегодня, 1 июля, во многих районах области прошли сильные дожди, кое-где они сопровождались еще и градом. Так, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилось сразу несколько публикаций от жителей разных частей области. Вязовка (Татищевский район), Клещевка, Расково (пригороды Саратова), Маркс - все эти населенные пункты захлестнула стихия.
Град в этом году выпадает уже не в первый раз и представляет большую опасность для приусадебного хозяйства и угодий.
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