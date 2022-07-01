Фото: ГИБДД

В центре Саратова столкнулись два внедорожника. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 30 июня, в центре Саратова произошло ДТП. Напротив дома 103 по улице Мичурина произошло столкновение двух внедорожников. Land Rover с 30-летней женщиной за рулем и Mitsubishi Pajero с 50-летним водителем.

В результате ДТП 44-летний пассажир Mitsubishi госпитализирован.

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