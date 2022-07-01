Фото: Архив КП

В Саратовской области клещи покусали более 600 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

По данным на вчера, 30 июня, в медицинские организации обратились с начала года обратились 604 человека,пострадавшие от укусов клещей, из которых 241 ребенок.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» и ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора за истекший период исследовано 588 экземпляров клещей. Обнаружены 4 положительные находки на клещевой боррелиоз. По состоянию на 30.06.2022 год на территории Саратовской области зарегистрировано 6 случаев клещевого боррелиоза.

Клещевой боррелиоз является наиболее характерной для Саратовской области инфекцией, которая передается с укусами клещей.

Природные очаги заболевания зарегистрированы в 22 районах области: Аркадакском, Базарно - Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и в зеленой зоне города Саратова (Кумысная поляна).

С методами профилактики укусов клещей можно ознакомиться на сайте ведомства по ссылке.

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