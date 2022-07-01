Володин напомнил главе Вольского района о федеральной программе по развитию села

Вячеслав Володин

Володин напомнил главе Вольского района Саратовской области о федеральной программе по развитию села. Выступление парламентария публикует Телеграм-канал «Володин Саратов».

Спикер ГД во время визита в регион призвал власти районов подавать заявки на участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

- Это позволит заняться проблемами детских садов, школ, ФАПов, водоснабжения и даст возможность решения многих проблем, – напомнил Володин.

В Вольском районе пока ни по одному из населенных пунктов не подано заявок.

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