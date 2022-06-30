Жителю Саратова вынесли приговор за сбыт 3 кг мефедрона

Саратовский районный суд вынес приговор 41-летнему мужчине, у которого изъяли более 3 килограмм мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области.

В суде установили, что мужчина вступил в организованную преступную группу в роли «межрегионального курьера-закладчика» в июле прошлого года.

С 18 по 25 октября подсудимый оборудовал на территории Саратова не менее 6 тайников мефедроном, общая масса которого составила более 2,1 кг. Еще 994 грамм наркотика он хранил в своем автомобиле.

Суд приговорил злоумышленника к 8,5 годам строгого режима.

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