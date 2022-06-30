В Октябрьском районе перекрыли движение до завтрашнего вечера

Сегодня, 30 июня, в Октябрьском районе Саратова перекрыли движение до завтрашнего вечера. Об этом предупреждает ПАО «Т Плюс».

С 14:00 на тепловых сетях проводится ремонт. В связи с этим будет невозможно движение транспорта по улице Хользунова на участке дороги от Новоузенской до 2-й Садовой. Работы планируется завершить до 20.00 завтрашнего дня.

На месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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