Ранее судимая жительница Энгельса задержана за кражу золотой цепочки

Фото: Архив КП

Жительница Энгельса задержана за кражу золотой цепочки. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

На днях в отдел полиции в Энгельсе поступило заявление от 55-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в 7:50 на Проспекте Строителей неизвестный, подойдя к ней сзади, сорвал с шеи золотою цепочку с кулоном.

Подозреваемую в краже уже задержали сотрудники уголовного розыска – ей оказалась 30-летняя жительница села Шумейка, которая ранее уже была осуждена за кражи. Похищенное изъять не удалось - подозреваемая сдала цепочку в ломбард, после чего потратила полученные деньги.

По данным полиции, это не единственный случай кражи цепочки с прохожих - задержанная также подозревается в грабеже, произошедшем на проспекте Фридриха Энгельса, где злоумышленница сорвала золотую цепочку с шеи 62-летней жительницы Энгельса.

Возбуждено уголовное дело.

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