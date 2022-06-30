Фото: ГИБДД

Несовершеннолетний мотоциклист сбил 59-летнюю женщину в Заводском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 29 июня, в Заводском районе Саратова произошло ДТП

Вечером, в 20:00 напротив д. 42 в по ул. Южной 59-летняя местная жительница переходила дорогу в неположенном месте и была сбита мотоциклом Honda, за рулем которого находился 15-летний подросток.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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