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Происшествия30 июня 2022 6:47

Несовершеннолетний мотоциклист сбил 59-летнюю женщину в Заводском районе

Сообщается, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

Несовершеннолетний мотоциклист сбил 59-летнюю женщину в Заводском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 29 июня, в Заводском районе Саратова произошло ДТП

Вечером, в 20:00 напротив д. 42 в по ул. Южной 59-летняя местная жительница переходила дорогу в неположенном месте и была сбита мотоциклом Honda, за рулем которого находился 15-летний подросток.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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