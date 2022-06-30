Фото: pixabay

В ходе СВО на Украине погиб уроженец Балаково Максим Деордица. Об этом сообщает администрация Балаковского района.

Информацию о гибели Максима Деордицы администрация Балаковского муниципального района опубликовала сегодня, 30 июня.

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- Сегодня мы переживаем потерю мужественного воина Максима Николаевича Деордицы. Он был храбрым, самоотверженным, справедливым человеком. Во время исполнения воинского долга Максим проявился себя как настоящий герой. Светлая ему память.

Слова скорби высказал, также, глава Балаковского муниципального района Сергей Грачёв.

- Безумно больно терять наших ребят. Сильных, мужественных, молодых… Наш земляк отдал свою жизнь за мир и спокойствие не только людей, терпевших издевательства нацистов, но и за безопасность своей страны и ее народа. Подвиг наших воинов – бессмертен. Максим Деордица – ещё одно имя, которое останется в сердцах земляков навсегда. Балаково скорбит, - сказал Сергей Грачёв.

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