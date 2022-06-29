В Саратовской области бумажные проездные заменят картами в октябре

фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области введут транспортную карту вместо социальных проездных билетов в октябре 2022 года. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Льготники могут получить транспортную карту с июля через заявку.

Транспортная карта будет доступна для ветеранов труда, участников боевых действий, инвалидов, детей из многодетных семей, детей-сирот и обучающихся при наличии документов на льготу (удостоверение, справка).

По желанию на карте можно оформить свою фотографию.

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