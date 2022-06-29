фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Вольске мужчина убил человека за отказ дать прикурить. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

24 апреля 2022 года вечером 40-летний мужчина находился около подъезда многоквартирного жилого дома по улице Маяковского города Вольска. В период времени с 21:00 до 21:53 мимо проходил 55-летний мужчина в компании сожительницы и своей знакомой. Увидев ранее незнакомого ему 40-летнего мужчину, последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обратился к тому с просьбой дать закурить, на что получил отказ. В связи с этим между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого старший из них нанес оппоненту не менее 2 ударов ножом в грудь и живот.

Следственным органом собраны доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении преступления, после чего он признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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