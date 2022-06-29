Фото: Минтруда и соцзащиты области

В Саратовской области участники СВО на Украине получат доплаты к пенсии. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании заксобрания.

Сегодня, 29 июня, на заседании Саратовской областной думы депутаты поддержали законопроект о финансовой помощи военнослужащим, получившим увечья во специальной военной операции на Украине начиная с 24 февраля 2022 года. Доплата составит 1000 рублей ежемесячно.

Министр труда области Сергей Егоров уточнил, что выплату получат граждане, которые стали инвалидами из-за ранения или контузии.

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