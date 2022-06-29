Фото: Дмитрий Владимиров

Новым зампредом Саратовской облдумы стала Татьяна Ерохина. Решение было принято только что в ходе заседания законодательного собрания

Единственным соперником Татьяны Ерохиной был представитель фракции «КПРФ» Александр Анидалов.

По итогам тайного голосования выяснилось, что из 37 голосов за Ерохину («ЕР») отдали 31 голос, Анидалову досталось 6 депутатских голосов. Александр Романов попросил Ерохину сразу занять рабочее место в президиуме.

Татьяна Ерохина сменила на этом посту Ольгу Болякину.

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