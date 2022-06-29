Фото: ПривЖД

30 июня две саратовские электрички изменят свое расписание. Об этом сообщает ПривЖД.

Завтра, в четверг, 30 июня две электрички будут немного опаздывать

На три минуты сдвинется пригородный поезд № 6005 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 16.35, прибытием на конечную ст. Тарханы в 17.33 .

На семь минут позже прибудет № 6048 Тарханы – Овражная отправлением со ст. Тарханы в 15.53, прибытием на конечную ст. Овражная в 20.56.

Пассажиров просят ознакомиться с расписанием и заранее спланировать свое время и маршрут.

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