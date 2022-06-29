Фото: ГИБДД

В Энгельсе сбили двух велосипедистов за сутки. Об этом сообщает госавтоинспекция Саратовской области.

Вчера утром, 28 июня, рядом с домом 1а по улице Лесозаводской 45-летний мужчина за рулем Chery Tiggo сбил 51-летнего велосипедиста, который двигался вдоль дороги в попутном направлении. Велосипедист госпитализирован.

Вечером же, рядом с домом 65 по улице Луговой Chevrolet Cruze с 26-летним мужчиной за рулем сбил десятилетнего мальчика.

Ребенок так же попал в больницу с травмами.

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