Фото: ГИБДД
В Энгельсе сбили двух велосипедистов за сутки. Об этом сообщает госавтоинспекция Саратовской области.
Вчера утром, 28 июня, рядом с домом 1а по улице Лесозаводской 45-летний мужчина за рулем Chery Tiggo сбил 51-летнего велосипедиста, который двигался вдоль дороги в попутном направлении. Велосипедист госпитализирован.
Вечером же, рядом с домом 65 по улице Луговой Chevrolet Cruze с 26-летним мужчиной за рулем сбил десятилетнего мальчика.
Ребенок так же попал в больницу с травмами.
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