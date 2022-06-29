Фото: ГИБДД

В Энгельсе пенсионер на иномарке сбил пожилую женщину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 28 июня, в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

В 15:55 рядом с домом 21а по улице 148-ой Черниговской Дивизии 73-летний мужчина за рулем Chevrolet Cruze сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пожилая женщина была госпитализирована.

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