Фото: ГИБДД
В Энгельсе пенсионер на иномарке сбил пожилую женщину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Вчера, 28 июня, в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
В 15:55 рядом с домом 21а по улице 148-ой Черниговской Дивизии 73-летний мужчина за рулем Chevrolet Cruze сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пожилая женщина была госпитализирована.
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