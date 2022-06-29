Под Марксом из-за неисправной проводки сгорел сельский магазин

Фото: МЧС

Вчера, 28 июня, В Марксовском районе Саратовской области из-за неисправной проводки сгорел сельский магазин.

Инцидент произошел этой ночью в поселке Осиновский. В 3.18 дежурному сообщили о том, что горит сельский магазин. Здание было цельнометаллическое одноэтажное, в магазине продавались продукты и хозтовары. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

В 1.5 метрах от магазина находится жилой дом, однако пожарные не допустили распространение огня на него. На место выезжали два расчета. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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