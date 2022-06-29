В Питерском районе ветер унес крышу школы

Вчера, 28 июня, в Питерском районе Саратовской области сильный ветер унес крышу школы, об этом написал в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Инцидент произошел в поселке Нива Питерского района, ни этом никто не пострадал. Бусаргин поручил зампреду Правительства - министру образования Михаилу Орлову и начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрию Юрину оценить ущерб как можно скорее.

Деньги на ремонт школы будут направлены из резервного фонда Правительства области. До начала нового учебного года школу должны починить.

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