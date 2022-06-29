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Общество29 июня 2022 5:40

Жители Заводского района Саратова остались без воды

Вернуть коммунальщики пообещали к 18:00
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Жители Заводского района Саратова остались без воды. Об этом сообщили ООО «КВС».

Сегодня, 29 июня, жители Заводского района Саратова остались без воды.

Отключили абонентов домов №№ 149 и 151 на Огородной, №№ 38 и 40 на Ростовской, а также частных домов на улицах Свирской, Станкостроительной, 1-8 Станкостроительных проездах, Белозерской, 1-м и 2-м Белозерских тупиках, Холмогорской.

Причиной аварийных работ стала неисправность водопровода у дома № 151 на улице Огородной. Вернуть коммунальщики пообещали к 18:00.

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