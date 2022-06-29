Фото: ГИБДД

В Саратове фура сбила 75-летнюю женщину. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 28 июня, в 22:08 на пульт дежурного поступила информация о том, что в Ленинском районе Саратова под колеса фуры DAF попала 75-летняя пенсионерка. ДТП произошло напротив рынка «Славянский» на проспекте 50 лет Октября.

Медики госпитализировали пожилую женщину в больницу в среднетяжелом состоянии.

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