Роман Бусаргин

Жители Иволгино жалуются Бусаргину на отсутствие доступа к Волге. Об этом стало известно в ходе сегодняшней прямой линии врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с населением.

— Микрорайон Иволгино, до Волги рукой подать, а к берегу Волги не подойти, всё загорожено частными заборами. Помогите решить эту проблему. Роман Викторович, обратите внимание на всю береговую зону города Саратова и, конечно, Волжского района. Надеюсь, с вашей помощью остановится этот беспредел и у жителей Саратова появится возможность свободного доступа к Волге, - говорилось в сообщении.

— Ну такая проблема действительно имеет место быть, работу мы в этом направлении ведем, очень помогает областная прокуратура. Сейчас идет изъятие участков, находящихся на территории, где будет построена новая набережная. В рамках федерального закона любой гражданин области имеет право на доступ к водному объекту. Работу будем продолжать, нужны конкретные адреса, будем по ним работать, - сказал Бусаргин.

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