Фото: Википедия
В Саратовской области за прошедшие сутки умерла одна пенсионерка . Об этом сообщает официальный представитель минздрава области Анастасия Усова.
За минувшие сутки коронавирус в Саратовской области унес жизнь одного человека. Им оказалась 83-летняя пенсионерка.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в Саратовской области скончалось 5 992 человек.
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