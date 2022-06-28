Фото: Википедия

В Саратовской области за прошедшие сутки умерла одна пенсионерка . Об этом сообщает официальный представитель минздрава области Анастасия Усова.

За минувшие сутки коронавирус в Саратовской области унес жизнь одного человека. Им оказалась 83-летняя пенсионерка.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в Саратовской области скончалось 5 992 человек.

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