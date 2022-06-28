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В Саратовской больнице врачи боролись за жизнь пожелтевшего от алкоголя пациента. Об этом стало известно из телеграм-канала Саратовской городская больница № 6.

В терапевтическое отделение больницы ГУЗ «СГКБ №6» поступил 38-летний мужчина с тяжелым наследственным заболеванием Вильсона — Коновалова.

Это редкая патология, когда в организме нарушено выведение меди и она накапливается во всех внутренних органах. В результате, нарушается обмен веществ, что приводит к сбоям всех систем человека.

— Пациент знал о своем заболевании, но не принимал необходимые лекарства в нужном количестве, а самое главное, в последнее время начал злоупотреблять спиртным. В итоге, попал к нам в очень тяжелом состоянии. У него была слабость, желтушность кожи, боли в правом подреберье, уровень билирубина поднялся в 35 раз! Он был желтее всего, что есть в моем кабинете! - рассказал заведующий терапевтическим отделением Алексей Александрович Хакимов.

Пациенту немедленно оказали всю необходимую медицинскую помощь, также врачи провели телемост с московскими коллегами по поводу возможной трансплантации печени.

При любых наследственных заболеваниях употреблять алкоголь не рекомендуется, так как даже в малых дозах он вызывает обострение болезни.

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