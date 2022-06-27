На берегу реки в Балаково нашли череп человека

Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 27 июня, на берегу реки Большой Иргиз в Балаково нашли череп человека. СУ Ск по Саратовской области сообщает о начале доследственной проверки.

По предварительным данным, человеческие останки обнаружили днем в селе Криволучье-Сура. На берегу реки Большой Иргиз, возле частного дома по улице Коммунистической, местные жители заметили череп. Вызванные правоохранители забрали его на экспертизу.

Теперь останки проверят по базе данных без вести пропавших лиц.

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