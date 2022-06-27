Никита Шумейкин

Во время проведения СВО на Украине погиб солдат Никита Шумейкин из Ивантеевского района Саратвоской области. Об этом вчера, 26 июня, сообщила администрация муниципалитета.

Никита Шумейкин был гвардии рядовым, командиром отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Администрация муниципалитета и Роман Бусаргин выразили соболезнования семье и близким погибшего.

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