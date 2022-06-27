Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе обнаружили второй труп за сутки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 26 июня, рядом с частным домом по Ново-Астраханскому шоссе обнаружили труп неизвестного гражданина. Мужчине около 50 лет. Следователь и судмедэксперт провели осмотр места происшествия, видимых телесных повреждения при внешнем осмотре не обнаружено.

Назначено вскрытие для установления точной причины смерти.

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