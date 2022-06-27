Фото администрации Балаково

В Балаково в очередной раз вандалы испортили фигуры в парке. Об этом сообщает администрация Балаковского муниципального района.

Сегодня, 27 мая, на сайте Балаковского муниципального района появилась новость об очередном появлении вандалов в городском парке.

На этот раз пострадали герои сказок Старуха, Пятачок и Кот в сапогах. Как рассказала начальник паркового хозяйства Валентина Таланкина, акт вандализма был совершен накануне вечером. По ее словам, изначально группа подростков забралась на крышу летнего театра, слезли с кровли лишь после замечания от сторожа Детского парка. Уходя по сказочной аллее, подростки наносили удары по стоящим фигурам. В результате у Старухи был отломан нос, у Пятачка – сбит верхний слой на голове, а у Кота в сапогах в очередной раз сломана одна из лап, держащая мышку. Производится проверка, изучаются записи на камерах видеонаблюдения, которых в парке установлено 16 штук.

— Правовой отдел «Комбината благоустройства» подготавливает заявление в полицию. Напомним, идея создания скульптур героев сказок и басен пришла в голову руководителю «Творческой мастерской» РДК, директору «Музея славянских суеверий» Елене Мальковой. Она обратилась к коллективу Детского парка, где ее инициативу поддержали Валентина Таланкина и заведующий парком Петр Кошубинский. Сообщили, что это не первый акт вандализма. До этого случая несколько раз была испорчена скульптура Кота в сапогах и мышки, разбиты шляпки мухоморов, - сообщает администрация.

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