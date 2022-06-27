Фото: архив КП

Ночью в Ленинском районе Саратова женщина разбилась при падении с высоты. Об этом сообщает официальный представитель Минздрава области.

Сегодня, 27 июня, в 2:35 в службу скорой медицинской помощи города Саратова поступил вызов. При падении с высоты разбилась женщина. ЧП произошло в доме № 66а по улице Лебедева-Кумача.

— Оперативно прибывшие на вызов врачи констатировали сметь женщины около 47 лет. Смерть наступила в связи с травмами не совместимыми с жизнью и характерными для падения с высоты, — сообщает минздрав.

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