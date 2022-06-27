Роман Бусаргин поздравил юных саратовцев с Днем молодежи

Саратовская молодежь

Сегодня, 27 июня, Россия празднует День молодежи. Роман Бусаргин поздравил юных саратовцев с их праздником.

- В Саратовской области талантливая, активная и целеустремленная молодежь. С ней мы связываем настоящее и будущее региона.

В День молодежи могу только пожелать юношам и девушкам успехов во всех начинаниях. Уверен, что вы сможете добиться всего, чего захотите. Мы верим в вас и будем во всем поддерживать. В нашем регионе у вас будут все возможности для самореализации и счастливой жизни, - заявил Роман Бусаргин.

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