Фото: ГИБДД

В Заводском районе женщина перебегала дорогу и попала под колеса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера вечером, 26 июня в 22:00 в Заводском районе Саратова произошло ДТП.

Напротив дома 46а по улице Азина 41-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и была сбита водителем автомобилем ВАЗ-2111 под управлением 35-летнего мужчины.

Женщина получила травмы и была госпитализирована.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.