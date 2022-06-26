Роман Бусаргин посетил строящиеся для жителей Летного городка дома

Роман Бусаргин в Энгельсе

Роман Бусаргин посетил строящиеся для жителей Летного городка в Энгельсе дома, о чем рассказал в своем Телеграм-канале.

Роман Бусаргин осмотрел многоквартирный дом, предназначенный для переселения граждан из аварийного жилья Летного городка. Выдача ключей новоселам запланирована на 10 августа. Другой дом для переселенцев появился на улице Полтавская, его сдадут к 1 сентября.

Новый дом

До 1 июля министерство строительства и ЖКХ должно разработать программу расселения граждан из аварийного жилья. В нее включат дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года. Таких в регионе 780, в них проживает 24 тыс. человек. Саратовской области уже одобрена предварительная заявка на 10 миллиардов рублей на реализацию программы.

Роман Бусаргин также проверил ход строительства объездной автомобильной дороги в Энгельсе. Ее планируют сдать к 15 августа. Сейчас строится финальный участок до Маркса. Его протяженность составляет 2,4 км.

Строительство дороги

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