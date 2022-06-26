Володин: до конца июля нужно разработать концепцию развития здравоохранения в Хвалынске

Володин на встрече с жителями

Главной задачей для Хвалынска является обеспечение качественными медицинскими услугами. Об этом пишут в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».

На встрече с жителями Вячеслав Володин обсудил тему модернизации местной больницы. В федеральную программу она не попала, хотя нуждается в ремонте. Наблюдается также дефицит кадров. Необходимо привлечь новых специалистов.

Спикер ГД обратился к местным властям с предложением до конца июля разработать концепцию решения этих проблем, а еще через месяц ее обсудить и приступить к реализации.

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