Володин: до конца июля нужно разработать концепцию развития здравоохранения в Хвалынске

Володин на встрече с жителями
Главной задачей для Хвалынска является обеспечение качественными медицинскими услугами. Об этом пишут в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».
На встрече с жителями Вячеслав Володин обсудил тему модернизации местной больницы. В федеральную программу она не попала, хотя нуждается в ремонте. Наблюдается также дефицит кадров. Необходимо привлечь новых специалистов.
Спикер ГД обратился к местным властям с предложением до конца июля разработать концепцию решения этих проблем, а еще через месяц ее обсудить и приступить к реализации.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.